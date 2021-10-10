Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера.
Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился поражением Уайлдера в 11-м раунде. В конце третьего раунда Фьюри отправил соперника в нокдаун. Бой был близок к завершению, но Уайлдер смог выстоять.
В четвертом раунде американец поймал соперника на контратаке и отправил в нокдаун. После этого он бросился добивать Фьюри и снова отправил его на настил, но удар оказался запрещенным, поэтому нокдаун не засчитали.
Пятый раунд Уайлдер имел преимущество, но Фьюри вернул инициативу в шестом, после чего американцу оставалось надеяться лишь на один мощный удар. Однако в десятом раунде Уайлдер второй раз оказался в нокдауне.
Это уже третий поединок между бойцами. Первый состоялся в декабре 2018 года и завершился ничейным результатом. Второй прошел в феврале 2020 года, Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.
jeryakobмелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...
GunjaАхахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!
UynachalnicaДавно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...
Nik3316В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...