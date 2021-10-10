НАВЕРХ

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Фото: © кадр из видео

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера.

Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился поражением Уайлдера в 11-м раунде. В конце третьего раунда Фьюри отправил соперника в нокдаун. Бой был близок к завершению, но Уайлдер смог выстоять.

В четвертом раунде американец поймал соперника на контратаке и отправил в нокдаун. После этого он бросился добивать Фьюри и снова отправил его на настил, но удар оказался запрещенным, поэтому нокдаун не засчитали.

Пятый раунд Уайлдер имел преимущество, но Фьюри вернул инициативу в шестом, после чего американцу оставалось надеяться лишь на один мощный удар. Однако в десятом раунде Уайлдер второй раз оказался в нокдауне.


Это уже третий поединок между бойцами. Первый состоялся в декабре 2018 года и завершился ничейным результатом. Второй прошел в феврале 2020 года, Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Еще по теме
Рой Джонс заявил о возможном переезде в Красноярск
Поединок россиянина Беспутина с мексиканцем состоится в Красноярске
Девушка-боец посоветовала Хабибу уходить от сексизма
Кемерово подаст заявку на проведение ЧМ по боксу
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Кабаева написала письмо с претензиями в FIG
05.10.2021 16:57
info.sibnet.ru
Слова гимнаста о подаренных Авериным BMW вызвали скандал
04.10.2021 17:51
info.sibnet.ru
Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии
23.09.2021 12:23
info.sibnet.ru
Софья Великая рассказала о судьбе подаренных «олимпийских» авто
20.09.2021 13:13
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Самолет с парашютистами разбился в Татарстане
Власти разработают новый порядок въезда и выезда из России
Появилась новая теория происхождения коронавируса
Цифровые подписи россиян интегрируют в SIM-карты
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

мелко плаваете. а нужно еще органы людей учитывать как потенциальный доход. например, почка, уже 350...

Gunja

Ахахаха...страна обсурда - ради улучшения статистики...Это гениально!

Uynachalnica

Давно уже этот принцип в РФ действует, у наших руководителей, дети, прямо с пеленок могут занимать руководящие...

Nik3316

В Америке доверие к системе определяется капитализацией компании. И Эпл и Микрософт....подскажи долю...
Sibnet.Ru