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Роналду ударом мяча сбил девушку с ног

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду случайно попал мячом по девушке-стюарду во время разминки перед матчем футбольной Лиги чемпионов — он убедился, что с ней все в порядке, а потом подарил футболку.

Инцидент произошел перед матчем «МЮ» со швейцарским «Янг Бойз». На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видны последствия — девушку сбило с ног, ей оказывали медицинскую помощь. Роналду подошел и лично убедился, что ее здоровью ничего не угрожает.

После матча форвард подарил девушке-стюарду свою футболку.

Матч завершился победой «Янг Бойз» со счетом 2:1. Португалец записал на свой счет гол, который стал единственным в игре для манкунианцев. Этот мяч стал первым для Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб.

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