Скабелка претендует на топ-5 непобедимых тренеров с «Локомотивом»

Тренер ярославской команды «Локомотив» Андрей Скабелка после победы над рижским «Динамо» на старте чемпионата КХЛ стал претендентом на пятое место самых побеждающих тренеров в истории лиги, сообщила федерация хоккея Беларусь.

Скабелка догнал по числу победу в КХЛ Андрея Назарова, который до 2018 года тренировал «Нефтехимик». У обоих тренеров сейчас по 271 победе.

На 7 сентября 2021 года первая пятерка выглядит следующим образом: Дмитрий Квартальнов («АК Барс») с 484 победами, бывший тренер сборной России Олег Знарок (424 победы), бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов (370), бывший тренер «АК Барса» Зинэтула Билялетдинов (360 побед), бывший тренер ЦСКА Игорь Никитин (272 победы).

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Андрей Скабелка за свою карьеру успел возглавить тренерский штаб таких команд как новокузнецкий «Металлург», «Белоруссия», нижегородское «Торпедо», «Сибирь», «Авангард», «Барыс».

Следующая игра у Скабелки с «Локомотивом» пройдет во вторник, 7 сентября, с минским «Динамо».