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Десять лет прошло со дня гибели ХК «Локомотив» в авиакатастрофе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: MAK

Хоккейная команда «Локомотив» летела на игру с «Динамо» на авиалайнер Як-42Д авиакомпании «Як Сервис» 7 сентября 2011 года. Через несколько секунд после взлета самолет упал. Все члены команды погибли. Со дня трагедии прошло десять лет.

Сегодня, в день памяти о трагедии, ярославский «Локомотив», как и 10 лет назад, встретиться с минским «Динамо». Игра пройдет на льду ярославцев в 19.30 (мск), она начнется с минуты молчания.

Что произошло

На борту авиалайнера находился основной состав хоккейной команды «Локомотив». Игроки направлялись в Минск, где на следующий день была назначена игра с местным «Динамо» — первый матч «Локомотива» в сезоне КХЛ 2011/12.

Согласно выводам комиссии, непосредственной причиной катастрофы стали ошибочные действия командира воздушного судна или второго пилота (установить не удалось), непроизвольно нажимавшего на тормозные педали во время разбега.

В СМИ приводились также другие версии катастрофы: от технической неисправности до давления на экипаж по политическим причинам. Но все эти версии были опровергнуты.

Возрождение «Локомотива»

Сезоном ранее, до трагедии, ярославцы завоевали на чемпионате бронзовые медали. На следующий день после гибели всех хоккеистов и тренерского штата, новый состав команды согласился возглавить Петр Воробьев, который работал с молодежным клубом «Локо».

Сначала хотели сформировать команду из молодежи и других хоккеистов КХЛ, но в итоге было принято решение сняться с участия в чемпионате в сезоне 2011/12. Новый «Локомотив» начал играть в Высшей хоккейной лиге через три месяца после трагедии.

Фото: RIA Novosti / CC BY 4.0

В КХЛ «Локомотив» вернулся в сезоне 2012/13. Команда получила от Лиги гарантированное место в плей-офф, но клуб отказался от этой привилегии. На посту тренера Воробьева сменил американец Том Роу. В первом же сезоне после возвращения в КХЛ «Локомотив» смог попасть в плей-офф по набранным очкам, но проиграл в 1/8 Кубка Гагарина череповецкой «Северстали».

В последующих сезонах возрождённый «Локомотив» пока не поднимался в чемпионате выше третей строчки. Команда получала бронзовые медали в сезонах 2013/14, 2016/17.

Новый сезон 2021/22 «Локомотив» начал с победы над рижским «Динамо» и поражением по буллитам питерскому СКА. Ярославцы на старте чемпионата занимают седьмую строчку Западной конференции.

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