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Российские гандболистки стали серебряными призерами Олимпиады

Источник:
ТАСС
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Фото: © Олимпийский комитет России

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30. Француженки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками. Бронзовым призером стала команда Норвегии, которая в матче за третье место обыграла сборную Швеции (36:19).

Российские гандболистки завоевали для национальной сборной 71-ю медаль на Играх в Токио. По этому показателю команда России заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).

В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. Тогда россиянки встречались с француженками на стадии четвертьфинала.


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