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Саблистки выиграли золото Олимпиады в командном турнире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российские саблистки София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина выиграли золотые медали командного турнира Олимпиады.

В финале команда одержала победу над сборной Франции. Матч завершился со счетом 45:41.

После четвертого из девяти поединков российская команда уступала француженкам со счетом 14:20. Изменить ход встречи удалось Никитиной.

Ранее Позднякова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую. Никитина в четвертьфинале индивидуального турнира уступила француженке Манон Брюне.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете.

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Спорт #Олимпиада 2020
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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...

korvinsS

Максимка как я уже говорил ранее тебе пора бы уже начать лечится от имбеци́льности а то уж больно сильно...
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