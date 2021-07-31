Саблистки выиграли золото Олимпиады в командном турнире

Российские саблистки София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина выиграли золотые медали командного турнира Олимпиады.

В финале команда одержала победу над сборной Франции. Матч завершился со счетом 45:41.

После четвертого из девяти поединков российская команда уступала француженкам со счетом 14:20. Изменить ход встречи удалось Никитиной.

Ранее Позднякова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую. Никитина в четвертьфинале индивидуального турнира уступила француженке Манон Брюне.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете.