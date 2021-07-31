Саблистки выиграли золото Олимпиады в командном турнире

Фото: © Telegram-канал ОКР
Российские саблистки София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина выиграли золотые медали командного турнира Олимпиады.
В финале команда одержала победу над сборной Франции. Матч завершился со счетом 45:41.
После четвертого из девяти поединков российская команда уступала француженкам со счетом 14:20. Изменить ход встречи удалось Никитиной.
Ранее Позднякова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую. Никитина в четвертьфинале индивидуального турнира уступила француженке Манон Брюне.
Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете.
cre6 лет никто ничего не замечал?
putil-sergejникогда такого не было и вот опять.
Nik3316что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
korvinsSМаксимка как я уже говорил ранее тебе пора бы уже начать лечится от имбеци́льности а то уж больно сильно...