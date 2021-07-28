Российские баскетболистки взяли серебро в новом виде на Олимпиаде

Женская сборная России завоевала олимпийское серебро по баскетболу 3х3, который дебютировал в программе Игр в Токио.

В финале турнира россиянки уступили сборной США со счетом 15:18. В составе российской команды на Играх выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина и Евгения Фролкина.

Бронзовым призером Олимпиады стала сборная Китая, которая в матче за третье место победила команду Франции.

Соревнования по баскетболу 3х3 были впервые включены в программу Олимпийских игр.