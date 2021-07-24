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Карпина назначили новым тренером сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Артем Гусев

Российский футбольный союз объявил о назначении на пост главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Соглашение между РФС и новым главным тренером сборной России будет подписано 26 июля, согласно его условиям ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов», в котором он работает с декабря 2017 года.

На посту главного тренера сборной России Карпин сменил Станислава Черчесова, работавшего в команде с августа 2016 года. Под его руководством летом 2021 года национальная команда не смогла выполнить задачу по выходу в плей-офф чемпионата Европы.

Как заявил президент РФС Александр Дюков, перед новым главным тренером сборной России будут стоять две задачи — выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 и строительство команды для успешного выступления на чемпионате Европы 2024.

Отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года стартовал в марте. Команды провели по три игры, им осталось сыграть еще по семь матчей. Сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав шесть очков, лидируют хорваты.

Ближайшие матчи сборная России под руководством нового главного тренера проведет в сентябре — соперниками подопечным Карпина станут команды Хорватии, Кипра и Мальты. Прямые путевки на мировое первенство в Катар получат только победители групп.

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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

WSG0600-164-164

Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.

Alaxel

Он готовил это несколько месяцев и взял с собой подельника, а был невменяем только в момент преступления?...
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