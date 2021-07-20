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«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с бывшим клубом главного тренера

Источник:
Sibnet.ru
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Тренер "Спартака" Руй Виктория
Тренер "Спартака" Руй Виктория
Фото: © «Спартак»

Московский футбольный клуб «Спартак» встретится с португальской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Встречи между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдут 3 или 4 августа, а также 10 августа. Точная дата первой встречи станет известна позднее. Эта игра пройдет в Москве на «Открытие банк арене», ответная — в Лиссабоне на стадионе «Да Луж». Игры раунда плей-офф, по итогам которых определятся участники группового этапа Лиги чемпионов, пройдут 17-18 августа и 24-25 августа.

«Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория (экс-тренер «Бенфики», а теперь «Спартака») готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров», — цитирует ТАСС председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна.

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