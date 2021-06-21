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Зарема Салихова перечислила проблемы российского футбола

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Stupnikov Alexander/spartak.com

Лимит на легионеров и запрет на рекламу пива не дают развиваться российскому футболу, заявила супруга совладельца «Спартака» Зарема Салихова.

«Я хочу, чтобы нашим клубам дали возможность зарабатывать. <…> Почему, когда проходит чемпионат, все пьют пиво и все счастливы? Как хотят поднять русский футбол, уровень российских клубов, не увеличивая финансирование? Дайте продавать пиво! Разрешите рекламу алкогольного пива», — сказала Салихова в программе «Осторожно: Собчак» на YouTube.

По ее словам, продажа алкогольного пива особенно помогла бы региональным клубам, у которых нет таких спонсоров, как «Газмпром» или «Лукойл».

Салихова выступила против лимита на легионеров. Также она считает, что развитие футбола тормозит то, что ТВ-права ограничены телеканалом «Матч!», который пиарит «Зенит».

Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака» в начале мая, но через две недели вышла оттуда, так как не согласилась с выбором главного тренера команды.

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