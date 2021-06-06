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Россия одержала победу в последнем матче перед Евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сборная России по футболу обыграла команду Болгарии со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в Москве на стадионе «Динамо».

Единственный гол на 84-й минуте забил российский нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти, заработанный вышедшим на замену во втором тайме Алексеем Миранчуком.

Для подопечных Станислава Черчесова это последний контрольный матч перед предстоящим чемпионатом Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье

Российской команде предстоит играть в группе В, где ей будут противостоять сборные Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). В плей-офф из групп выйдут две лучшие команды.

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Спорт #Футбол
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