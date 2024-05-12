Певец из Швейцарии победил на «Евровидении»

Швейцарский певец Немо Меттлер (Немо) одержал победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024» в шведском городе Мальмё с песней The Code.

Немо получил хрустальный микрофон конкурса, набрав в общей сложности 591 балл. Песня Немо, которую он исполнил на вращающейся сцене, смесь оперы и рэпа. По его собственным словам, речь в ней идет о нарушении норм.

После повторного выступления в качестве победителя Немо помахал со сцены трофеем, но, когда уже собрался его поставить, хрустальный микрофон разбился посередине. «Я испортил его! Но мне дали новый», — приводит ТАСС слова исполнителя

Певец и автор песен из Хорватии Бэби Лазанья стал вторым с 547 баллами. На третьем месте оказался украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona и певицы-блогера Jerry Heil с 453 баллами.