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Певец из Швейцарии победил на «Евровидении»

Источник:
ТАСС
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Швейцарский певец Немо Меттлер (Немо) одержал победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024» в шведском городе Мальмё с песней The Code. 

Немо получил хрустальный микрофон конкурса, набрав в общей сложности 591 балл. Песня Немо, которую он исполнил на вращающейся сцене, смесь оперы и рэпа. По его собственным словам, речь в ней идет о нарушении норм.

После повторного выступления в качестве победителя Немо помахал со сцены трофеем, но, когда уже собрался его поставить, хрустальный микрофон разбился посередине. «Я испортил его! Но мне дали новый», — приводит ТАСС слова исполнителя

Певец и автор песен из Хорватии Бэби Лазанья стал вторым с 547 баллами. На третьем месте оказался украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona и певицы-блогера Jerry Heil с 453 баллами.

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