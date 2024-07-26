Концерт в Новосибирске отменили после жалобы Мизулиной

Концерт рэпера Slimus (настоящее имя Вадим Мотылев), который должен был состояться в Новосибирске 27 июля, отменен. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«По не зависящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату. Ждем и верим в лучшее вместе!», — говорится в объявлении организаторов.

Они также пообещали разместить на странице информацию о новой дате и заверили, что купленные билеты останутся действительными.

Накануне в Нижнем Новгороде тоже отменили концерт Slimus. Это случилось после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина просила Генпрокуратуру проверить Мотылева.

Мизулина уточнила, что нашла в творчестве музыканта пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих, а также дискредитацию российской армии.