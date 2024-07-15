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Фадеев выпустит неизданные песни группы Serebro

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Васильчиков В.В., Фадеев М.А. / CC BY-SA 4.0

Продюсер Максим Фадеев планирует выпустить ранее неизданные песни группы Serebro и после презентовать новый состав коллектива.

«19 июля выйдет пластинка с неизданным материалом группы. Этот релиз подведет черту под старой историей Serebro перед премьерой нового состава», — сообщил Фадеев в телеграм-канале.

В альбом войдет 17 основных песен, а также четыре бонус-трека. Среди песен есть хиты, например, «Сладко», «Между нами любовь», «В космосе», «Давай держаться за руки», «Сломана». Также есть менее популярные композиции — «1113107», «Пятница», «На лицо».

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Культгид #Музыка
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