Фадеев выпустит неизданные песни группы Serebro

Продюсер Максим Фадеев планирует выпустить ранее неизданные песни группы Serebro и после презентовать новый состав коллектива.

«19 июля выйдет пластинка с неизданным материалом группы. Этот релиз подведет черту под старой историей Serebro перед премьерой нового состава», — сообщил Фадеев в телеграм-канале.

В альбом войдет 17 основных песен, а также четыре бонус-трека. Среди песен есть хиты, например, «Сладко», «Между нами любовь», «В космосе», «Давай держаться за руки», «Сломана». Также есть менее популярные композиции — «1113107», «Пятница», «На лицо».