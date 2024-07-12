Мари Краймбрери выпустила трек ко Дню Московского транспорта

Певица Мари Краймбрери выпустила необычный трек «Место встречи», который оказался посвящен Дню Московского транспорта.

«Этот релиз мы выпускаем спецпроектом ко Дню Московского транспорта», — написала Краймбрери в телеграм-канале.

В песне, с одной стороны, поется о любви и героине, которая едет к своему родному человеку. Но вся композиция построена на упоминании транспортных точек Москвы.

Многие поклонники певицы моментально влюбились в трек, сообщив об этом в комментариях к публикации. Но нашлись и те, кто остался недоволен. Например, подписчики оказались разочарованы, что Краймбрери выпустила релиз из серии «не подпевать, не танцевать».