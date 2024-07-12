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Мари Краймбрери выпустила трек ко Дню Московского транспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери выпустила необычный трек «Место встречи», который оказался посвящен Дню Московского транспорта.

«Этот релиз мы выпускаем спецпроектом ко Дню Московского транспорта», — написала Краймбрери в телеграм-канале.

В песне, с одной стороны, поется о любви и героине, которая едет к своему родному человеку. Но вся композиция построена на упоминании транспортных точек Москвы.

Многие поклонники певицы моментально влюбились в трек, сообщив об этом в комментариях к публикации. Но нашлись и те, кто остался недоволен. Например, подписчики оказались разочарованы, что Краймбрери выпустила релиз из серии «не подпевать, не танцевать».

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