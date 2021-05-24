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«Никто» стал самым любимым футболистом в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kroon, Ron / Anefo / CC BY-SA 3.0 nl

Самым любимым футболистом всех времен у россиян является вратарь московского «Динамо» и сборной Советского Союза Лев Яшин, а среди современных игроков любимых нет, такие выводы сделал банк «Открытие.

«Любимым футболистом всех времен россияне чаще всего называют легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной Советского Союза Льва Яшина (16%). Второе место в этом рейтинге занял Криштиану Роналду (11%)», — цитирует РИА Новости результаты исследования.

Третье место поделили две аргентинские легенды футбола разных лет Лионель Месси и Диего Марадона — за них голоса отдали по 9% россиян. На четвертом месте находятся «король футбола» Пеле и другая бразильская суперзвезда — Роналдо (по 6%). Пятерку лидеров замыкают француз Мишель Платини и голландец Йохан Кройф (по 1%).

Из действующих российских футболистов самый популярный — капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба (18%). За ним идут лучший российский вратарь последних двух десятилетий Игорь Акинфеев (15%), а также полузащитник Александр Головин и защитник Юрий Жирков (по 4%).

При этом почти половина россиян (48%) сказали, что у них нет любимого российского футболиста из тех, кто играет сейчас.

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