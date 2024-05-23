Сын Кадырова стал самым молодым президентом футбольного клуба

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен президентом футбольного клуба «Ахмат», сообщила пресс-служба клуба.

«Уверены, что под началом Ахмата Рамзановича команду ждут новые достижения, победы и хорошие результаты», — говорится в сообщении.

Кадыров стал самым молодым руководителем клуба в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Ему 18 лет.

Ахмат Кадыров был недавно назначен на пост министра Чечни по физической культуре и спорту, до этого он три месяца был министром по делам молодежи, еще раньше — первым замминистра по физической культуре и спорту.

В этом сезоне «Ахмат» набрал 35 очков и занимает десятое место в чемпионате России. Ранее клубом почти 13 лет руководил экс-председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.