НАВЕРХ

«Зенит» стал чемпионом России по футболу

Источник:
Sibnet.ru
232 1

Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 2:1 одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче последнего тура РПЛ и стал чемпионом.

«Зенит» набрал 57 очков и стал чемпионом России в шестой раз подряд. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга десять побед. Теперь команда из Петербурга делит по этому показателю первое место с московским «Спартаком».

Второе место занял «Краснодар» с 56 очками, который в заключительном матче РПЛ обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0 и обошел бело-голубых в турнирной таблице благодаря личным показателям. Серебряные медали были завоеваны «быками» впервые в истории.

Петербургский клуб стал рекордсменом чемпионата России по числу побед подряд, а главный тренер петербуржцев Сергей Семак теперь занимает второе место по числу побед в чемпионатах России, уступая только Романцеву, у которого восемь титулов.

Еще по теме
Сын Кадырова стал самым молодым президентом футбольного клуба
Роналду установил новый футбольный рекорд
Футболистов красноярского «Енисея» обвинили в избиении отдыхающих
Мамаев перестал материться
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Изаора Тибюс
Французская спортсменка объяснила допинг сексом и избежала наказания
22.05.2024 17:04
Вероника Степанова
Олимпийская чемпионка призвала спортсменок чаще раздеваться на камеру
20.05.2024 14:49
Алина Кабаева
Кабаева сравнила спортсменов с воинами
08.05.2024 12:20
Полуфинальный матч между «Динамо» (Москва) и «Локомотивом» (Калининградская область)
Волейбольное «Динамо» обвинило «Локомотив» в пропаганде ЛГБТ
16.04.2024 15:21
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
67
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
42
Путин назвал Украине условия новых переговоров
27
Путин разрешил изымать активы США
25
Ирландия, Испания и Норвегия признали палестинское государство
24
Российский военный попал в плен и убедил бойцов ВСУ сдаться