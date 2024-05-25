«Зенит» стал чемпионом России по футболу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 2:1 одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче последнего тура РПЛ и стал чемпионом.

«Зенит» набрал 57 очков и стал чемпионом России в шестой раз подряд. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга десять побед. Теперь команда из Петербурга делит по этому показателю первое место с московским «Спартаком».

Второе место занял «Краснодар» с 56 очками, который в заключительном матче РПЛ обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0 и обошел бело-голубых в турнирной таблице благодаря личным показателям. Серебряные медали были завоеваны «быками» впервые в истории.

Петербургский клуб стал рекордсменом чемпионата России по числу побед подряд, а главный тренер петербуржцев Сергей Семак теперь занимает второе место по числу побед в чемпионатах России, уступая только Романцеву, у которого восемь титулов.