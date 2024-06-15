Сборная Германии разгромила Шотландию в первом матче Евро

Сборная Германии победила команду Шотландии в первом матче чемпионата Европы по футболу. Встреча на стадионе «Арена Мюнхен» завершилась со счетом 5:1.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Флориан Виртц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фуллкруг и Эмре Джан. Единственный гол шотландской команды на счету защитника Германии Антонио Рюдигера, который срезал мяч в собственные ворота.

Сборная Германии одержала свою самую крупную победу на чемпионатах Европы. Кроме того, эта победа стала самой крупной в матче открытия за всю историю турнира, ранее рекорд принадлежал сборной Италии, победившей команду Турции со счетом 3:0 в 2021 году.

Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Во втором туре группового этапа 19 июня немецкая сборная встретится с венграми, а команда Шотландии сыграет со сборной Швейцарии.