Игрока «Оренбурга» застали с пятью проститутками

Полузащитника «Оренбурга» Хорди Томпсона застали с пятью проститутками, его «застукала» мать подруги.

Скандал разгорелся чилийском Пеньялолене. Женщина сдала футболисту квартиру, однако когда она пришла туда, то застала Томпсона с проститутками. Женщина высказала свое возмущение игроку, а тот набросился на нее.

На Томпсона подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок. Ранее игрок находился под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Позже футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо.

«Оренбург» взял Томпсона в аренду у чилийского «Коло-Коло» с правом последующего выкупа зимой 2024 года. Недавно полузащитник был выкуплен российским клубом.