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Игрока «Оренбурга» застали с пятью проститутками

Источник:
En Cancha
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Полузащитника «Оренбурга» Хорди Томпсона застали с пятью проститутками, его «застукала» мать подруги.

Скандал разгорелся чилийском Пеньялолене. Женщина сдала футболисту квартиру, однако когда она пришла туда, то застала Томпсона с проститутками. Женщина высказала свое возмущение игроку, а тот набросился на нее.

На Томпсона подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок. Ранее игрок находился под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Позже футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо.

«Оренбург» взял Томпсона в аренду у чилийского «Коло-Коло» с правом последующего выкупа зимой 2024 года. Недавно полузащитник был выкуплен российским клубом.

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Спорт #Футбол
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mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Я бы на месте Макрона вообще бы не отсвечивал, у Франции куча колоний и никакущая армия - избивать французов...

MONOLIT79

Что-то у нас в Сибирит не ... не чувствуется.