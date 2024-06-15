Вратарь сборной России перешел в ПСЖ

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел в команду «Пари Сен-Жермен», сообщается в телеграм-канале российского клуба.

«Я очень рад присоединиться к ПСЖ, одному из величайших клубов с точки зрения его истории и послужного списка. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, представлять новый клуб и заставить болельщиков гордиться мной», — цитирует Сафонова сайт французской команды.

Вратарь подписал контракт до лета 2029 года. Предполагаемая сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что является для французского клуба рекордной суммой, потраченной на приобретение голкипера.

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В прошедшем сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 14 матчей.