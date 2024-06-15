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Вратарь сборной России перешел в ПСЖ

Источник:
Sibnet.ru
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел в команду «Пари Сен-Жермен», сообщается в телеграм-канале российского клуба.

«Я очень рад присоединиться к ПСЖ, одному из величайших клубов с точки зрения его истории и послужного списка. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, представлять новый клуб и заставить болельщиков гордиться мной», — цитирует Сафонова сайт французской команды.

Вратарь подписал контракт до лета 2029 года. Предполагаемая сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что является для французского клуба рекордной суммой, потраченной на приобретение голкипера.

25-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды. В прошедшем сезоне голкипер пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 14 матчей.

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Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо