НАВЕРХ

Спортсменка-трансгендер впервые отобралась на Олимпийские игры

Источник:
Inside the games
176 8
Фото: © International Olympic Committee

Трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард гарантировала себе путевку на Олимпиаду в Токио после утверждения Международным олимпийским комитетом новых правил отбора.

Хаббард выступает в тяжелой атлетике и занимает 16-е место в мировом рейтинге в категории до 87 килограммов. При этом минимум шесть спортсменов выше новозеландки в рейтинге не смогут выступить на Олимпиаде.

Лучший результат Хаббард в квалификации — 285 килограммов. Она станет первым в истории трансгендером, выступившим на Олимпиаде, а также самой возрастной тяжелоатлеткой на Играх, ей исполнилось 43 года.

Хаббард сменила пол в 35 лет, до этого она соревновалась под именем Гэвин Хаббард. В январе 2016 года МОК разрешил трансгендерам выступать на любых соревнованиях, в том числе Олимпиадах, без операции по смене пола.

На счету Хаббард — серебряная медаль чемпионата мира 2017 года. При этом для допуска на Олимпиаду спортсменке еще предстоит подтвердить, что уровень тестостерона в ее организме ниже определенной планки.

Еще по теме
Россиянка выиграла ЧМ по шашкам, запомнившийся скандалом с флагом
Скандал с флагом России произошел на чемпионате мира по шашкам
Юный бегун попал в больницу в Новосибирске
Музыка Чайковского заменит гимн России на Олимпиаде
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Красотки из ХГУ стали чемпионами по чирлиндингу. ВИДЕО
19.04.2021 17:09
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
17.04.2021 16:52
Легендарный спуск в купальниках пройдет в Шерегеше
17.04.2021 06:39
Глава правящей партии Японии допустил отмену Олимпиады
15.04.2021 13:09
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (8)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

west_nik

Ельцин Крым не возвратил...Потому что, Боря пил...

west_nik

Максимыч, согласен, что Россия имеет возможности стимулировать учёных, спортсменов, выдавать им от государства...
Sibnet.Ru