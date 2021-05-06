Спортсменка-трансгендер впервые отобралась на Олимпийские игры

Трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард гарантировала себе путевку на Олимпиаду в Токио после утверждения Международным олимпийским комитетом новых правил отбора.

Хаббард выступает в тяжелой атлетике и занимает 16-е место в мировом рейтинге в категории до 87 килограммов. При этом минимум шесть спортсменов выше новозеландки в рейтинге не смогут выступить на Олимпиаде.

Лучший результат Хаббард в квалификации — 285 килограммов. Она станет первым в истории трансгендером, выступившим на Олимпиаде, а также самой возрастной тяжелоатлеткой на Играх, ей исполнилось 43 года.

Хаббард сменила пол в 35 лет, до этого она соревновалась под именем Гэвин Хаббард. В январе 2016 года МОК разрешил трансгендерам выступать на любых соревнованиях, в том числе Олимпиадах, без операции по смене пола.

На счету Хаббард — серебряная медаль чемпионата мира 2017 года. При этом для допуска на Олимпиаду спортсменке еще предстоит подтвердить, что уровень тестостерона в ее организме ниже определенной планки.