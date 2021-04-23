«Авангард» проиграл ЦСКА в третьей игре финала Чемпионата КХЛ

Омский «Аванград» потерпел второе поражение в финале Чемпионата КХЛ, третья игра серии закончилась со счетом 2:1 в пользу московского ЦСКА.

Счет открыл «Авангард» на 14-й минуте первого периода. Шайбу москвичам забросил Рид Буше. Через шесть минут ЦСКА сравнял счет благодаря Константину Окулову. На перерыв команды ушли с равным счетом.

Второй период между ЦСКА и «Авангардом» прошел всухую. Но уже в середине третьей 20-минутки ЦСКА вырвался вперед. Шайбу в ворота омичей забросил Максим Шалунов. «Авангард» не сумел сравнять счет, и игра завершилась победой ЦСКА.

Команды играют до четырех побед. После третьей игры счет в серии 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра финала Кубка Гагарина пройдет в субботу, 24 апреля в 17.00 (по мск) на площадке «Авангарда» в Балашихе.