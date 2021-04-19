Хоккейная «Сибирь» усилила тренерский штаб чемпионом мира

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с ассистентом главного
тренера Виталием Атюшовым, сообщила в понедельник пресс-служба клуба.
Атюшов провел 43 матча за сборную России на пяти чемпионатах
мира, был чемпионом мира (2009 год), вице-чемпионом (2010 год) и обладателем
бронзовой медали (2007 год).
Профессиональную карьеру 41-летний хоккеист Виталий Атюшов начал в 1996 году и завершил в 2020. Он выступал в соревнованиях Суперлиги, ВХЛ и КХЛ. Девять сезонов провел за магнитогорский «Металлург», в котором три года был капитаном команды. Также в КХЛ выступал за «Трактор», «Салават Юлаев», «Атлант», «Амур» и «Нефтехимик».
В новом сезоне на должности ассистента главного тренера ХК «Сибирь»
Виталий Атюшов будет тренировать защитников. Ранее эту должность занимал четырехкратный
чемпион России Олег Ореховский.
Glum_TweetАга его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!
Иркут 69Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...
UynachalnicaТо-то зарплаты тут самые низкие!
jeryakobЧеж он тогда дворец то построил в геленжике? Чета путается в показаниях