Хоккейная «Сибирь» усилила тренерский штаб чемпионом мира

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с ассистентом главного тренера Виталием Атюшовым, сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

Атюшов провел 43 матча за сборную России на пяти чемпионатах мира, был чемпионом мира (2009 год), вице-чемпионом (2010 год) и обладателем бронзовой медали (2007 год).

Профессиональную карьеру 41-летний хоккеист Виталий Атюшов начал в 1996 году и завершил в 2020. Он выступал в соревнованиях Суперлиги, ВХЛ и КХЛ. Девять сезонов провел за магнитогорский «Металлург», в котором три года был капитаном команды. Также в КХЛ выступал за «Трактор», «Салават Юлаев», «Атлант», «Амур» и «Нефтехимик».

В новом сезоне на должности ассистента главного тренера ХК «Сибирь» Виталий Атюшов будет тренировать защитников. Ранее эту должность занимал четырехкратный чемпион России Олег Ореховский.