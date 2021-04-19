НАВЕРХ

Хоккейная «Сибирь» усилила тренерский штаб чемпионом мира

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Фото: Sergei Terentiev / CC BY-SA 3.0

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с ассистентом главного тренера Виталием Атюшовым, сообщила в понедельник пресс-служба клуба.

Атюшов провел 43 матча за сборную России на пяти чемпионатах мира, был чемпионом мира (2009 год), вице-чемпионом (2010 год) и обладателем бронзовой медали (2007 год).

Профессиональную карьеру 41-летний хоккеист Виталий Атюшов начал в 1996 году и завершил в 2020. Он выступал в соревнованиях Суперлиги, ВХЛ и КХЛ. Девять сезонов провел за магнитогорский «Металлург», в котором три года был капитаном команды. Также в КХЛ выступал за «Трактор», «Салават Юлаев», «Атлант», «Амур» и «Нефтехимик».

В новом сезоне на должности ассистента главного тренера ХК «Сибирь» Виталий Атюшов будет тренировать защитников. Ранее эту должность занимал четырехкратный чемпион России Олег Ореховский.


Еще по теме
Битва за Кубок Гагарина началась с победы «Авангарда»
«Аванград» победил в финале Восточной конференции чемпионата КХЛ
«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в шестой игре финала плей-офф
«Аванград» вырвался вперед в финале плей-офф Восточной конференции
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
17.04.2021 16:52
Легендарный спуск в купальниках пройдет в Шерегеше
17.04.2021 06:39
Глава правящей партии Японии допустил отмену Олимпиады
15.04.2021 13:09
Определен срок, когда заработает налоговый вычет за фитнес
13.04.2021 08:58
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов
Дерипаска заявил о 80 миллионах бедных россиян
Попова заявила о сибирском варианте коронавируса
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

jeryakob

Чеж он тогда дворец то построил в геленжике? Чета путается в показаниях
Sibnet.Ru