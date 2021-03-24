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Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, еще одна россиянка Елизавета Туктамышева занимает третье место.

16-летняя Щербакова получила за прокат 81 балл. Второе место занимает японка Рика Кихира (79,08), исполнившая тройной аксель.

Третья после короткой программы Туктамышева с результатом 78,86 балла. У еще одной российской спортсменки, Александры Трусовой, короткая программа не получилась: она не сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп и занимает промежуточное 12 место.

Произвольную программу девушки представят 26 марта.
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