Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, еще одна россиянка Елизавета Туктамышева занимает третье место.

16-летняя Щербакова получила за прокат 81 балл. Второе место занимает японка Рика Кихира (79,08), исполнившая тройной аксель.

Третья после короткой программы Туктамышева с результатом 78,86 балла. У еще одной российской спортсменки, Александры Трусовой, короткая программа не получилась: она не сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп и занимает промежуточное 12 место.

Произвольную программу девушки представят 26 марта.