Тренер клуба КХЛ сказал «шиндр-мындр» и стал мемом

Главный тренер клуба КХЛ «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов обратился к игрокам со странной фразой — слова «шиндр-мындр» стали мемом, а команда решила выпустить мерч.

«Хорошая игра, боевая. Ребята, готовимся. Приезжаем там, шиндр-мындр. Раскатки не будет», — сказал Квартальнов после второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева», видео опубликовано в Instagram.

После этого болельщики атаковали соцсети «Ак Барса», пытаясь узнать, что значит это странное словосочетание.

В «Ак Барсе» выпустили майки с надписью «шиндр-мындр». Стоимость одной футболки составляет 990 рублей, что приносит команде дополнительный доход.