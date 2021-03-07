Россиянина Яна лишили пояса UFC за удар коленом в голову

Российский боец смешанного стиля Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу за проведение запрещенного приема в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории.

В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из борцов находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Ян стал чемпионом UFC 12 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Сальдо. Россиянин проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе 15 побед и два поражения.