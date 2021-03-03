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Юная россиянка стала чемпионкой мира по сноуборду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/nadyrshina.s

Россиянка София Надыршина завоевала золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Рогле, в 17 лет она стала самой юной чемпионкой мира в этой дисциплине.

Надыршина в решающем заезде уверенно опередила немку Рамону Хофмайстер.

«Был боевой настрой, после вчерашнего серебра, как после поражения. Изо всех сил стремилась к этой победе и мечтала о ней, это для меня высшая награда», — прокомментировала спортсменка.

Надыршина в понедельник взяла серебро в параллельном гигантском слаломе, став самой юной участницей финалов в параллельных дисциплинах.

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