Опубликовано видео жуткого падения норвежской горнолыжницы

Норвежская горнолыжница Кайсу Викофф Ли упала и со всей силы влетела в защитную сетку на соревнованиях по супергиганту на этапе Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фасса.

После падения 22-летняя норвежка кричала от боли и держалась за левую ногу. Также на телевизионных кадрах было видно, что она несколько раз ударилась головой.

После падения Викхофф Ли лежала в течение примерно 20 минут, пока на место не прилетел вертолет и не забрал ее. Гонка была прервана, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов соревнований.