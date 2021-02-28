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Опубликовано видео жуткого падения норвежской горнолыжницы

Источник:
РИА Новости
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Норвежская горнолыжница Кайсу Викофф Ли упала и со всей силы влетела в защитную сетку на соревнованиях по супергиганту на этапе Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фасса.

После падения 22-летняя норвежка кричала от боли и держалась за левую ногу. Также на телевизионных кадрах было видно, что она несколько раз ударилась головой.

После падения Викхофф Ли лежала в течение примерно 20 минут, пока на место не прилетел вертолет и не забрал ее. Гонка была прервана, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов соревнований.

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Uynachalnica

Кто-бы его, вместе с опытом, призвал молчать в тряпочку!

жизнилюб

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лачинов

Мне вот интересно, он действительно думал, что если разоружить Союз, то угроза ядерной войны исчезнет?...

merkulov tolya

россия тоже помогает америке покупая долговые обязательства сша
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