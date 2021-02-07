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«Красная машина» Загитовой стала лидером Кубка Первого канала

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Команда «Красная машина» Алины Загитовой опережает команду «Время первых» Евгении Медведевой после короткой программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Красная машина» под руководством олимпийской чемпионки Загитовой набрала после ритм-танца и коротких программ спортивных пар, мужчин и женщин 931,41 балла.

«Наверное, быть капитаном даже сложнее, чем выступать. Когда ты выступаешь один, то сам за себя. А тут 16 человек, ты за всех волнуешься. Сейчас сил почти нет, очень рада, что практически все смогли показать хороший результат» — цитирует Загитову «РИА Новости».

У команды «Время первых», капитаном которой является двукратная чемпионка мира Медведева — 912,92 балла.

«У меня потрясающая команда, в ней собралось столько людей, с кем я общаюсь изо дня в день, мемчики друг другу кидаем. Это действительно мои друзья. И прежде всего я получаю удовлетворение, что помогаю своим друзьям», — сказала Медведева.

Произвольные программы спортсмены покажут в воскресенье.

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