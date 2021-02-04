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Реконструкция бассейна СКА начнется в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Реконструкция крупнейшего в Новосибирске бассейна СКА начнется в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Бассейн «Спортивный клуб армии» на Воинской улице в Новосибирске начнут реконструировать в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Это один из двух бассейнов в регионе с 50-метровыми дорожками. Сейчас СКА заброшен.

Реконструкция бассейна предусматривает частичный демонтаж корпуса и возведение каркаса здания с использованием существующих фундаментов. При этом увеличится чаша бассейна. Общая площадь здания составит более 5,3 тысячи квадратных метров. Предполагается, что бассейн смогут посещать около тысячи человек в сутки.

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Реконструкция крупнейшего бассейна СКА начнется в Новосибирске
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