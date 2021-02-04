Реконструкция бассейна СКА начнется в Новосибирске

Реконструкция крупнейшего в Новосибирске бассейна СКА начнется в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Бассейн «Спортивный клуб армии» на Воинской улице в Новосибирске начнут реконструировать в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Это один из двух бассейнов в регионе с 50-метровыми дорожками. Сейчас СКА заброшен.

Реконструкция бассейна предусматривает частичный демонтаж корпуса и возведение каркаса здания с использованием существующих фундаментов. При этом увеличится чаша бассейна. Общая площадь здания составит более 5,3 тысячи квадратных метров. Предполагается, что бассейн смогут посещать около тысячи человек в сутки.