Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста.

«Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», — подписал боец опубликованное в Instagram видео, на котором он бегает по песку.

Он добавил, что он — свободный агент.

Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гейджи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.

Хабиб не хочет возвращаться в октагон, потому что считает себя на голову выше всех соперников в своей весовой категории.