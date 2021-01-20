НАВЕРХ

Итальянский клуб заинтересовался Кокориным

Источник:
Sibnet.ru
135 1
Фото: © ФК «Спартак»

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

«Фиорентина» собирается пополнить состав Кокориным в зимнее трансферное окно, сообщил телеканал Sky Sport Italia. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, флорентийский клуб хочет усилить атакующую линию.

Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в рамках чемпионата России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В 2008–2015 годах Кокорин выступал за московское «Динамо», с 2016-го по 2020-й у футболиста действовал контракт с петербургским «Зенитом», в составе которого он стал чемпионом России.

Еще по теме
Дзюба заразился коронавирусом
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
Будущее Дзюбы увидели в политике
Льва Яшина сместили с первого места рейтинга вратарей всех времен
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена
•
Пандемия сделала дефицитными бюджеты 58 регионов России
•
Россия потратит на развитие 5G более 1 триллиона рублей
•
Россия представила проект авианосца «Варан»
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Онлайн-сервис «Лицей» представил новинки для школьников
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
15.01.2021 11:25
Гимнастка раскритиковала бедных многодетных матерей
14.01.2021 14:38
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
13.01.2021 11:42
Российский спортсмен отправил World Athletics нецензурный стих
12.01.2021 15:52
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена
•
Пандемия сделала дефицитными бюджеты 58 регионов России
•
Россия потратит на развитие 5G более 1 триллиона рублей
•
Россия представила проект авианосца «Варан»
О самом главном
Как это работает
•
Онлайн-сервис «Лицей» представил новинки для школьников
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

Удавиков

янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают

Lava Lava

Ну если ты так хорошо знаком с этой отраслью то должен знать что не идут потому что кругом сплошное кидалово,...