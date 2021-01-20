Итальянский клуб заинтересовался Кокориным

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

«Фиорентина» собирается пополнить состав Кокориным в зимнее трансферное окно, сообщил телеканал Sky Sport Italia. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, флорентийский клуб хочет усилить атакующую линию.

Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в рамках чемпионата России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В 2008–2015 годах Кокорин выступал за московское «Динамо», с 2016-го по 2020-й у футболиста действовал контракт с петербургским «Зенитом», в составе которого он стал чемпионом России.