НАВЕРХ

Капризов стал первой звездой недели в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
76 0
Фото: © twitter.com/mnwild

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой недели, сообщается на официальном сайте лиги.

В первых двух матчах регулярного чемпионата россиянин, для которого это дебютный сезон в НХЛ, забросил шайбу, а также принял участие в трех голевых атаках своей команды, отметившись голевыми передачами.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина.

Хоккеист известен широкой публике тем, что на Олимпиаде-2018 он забросил победную шайбу в финале против немецкой команды.

Еще по теме
Белоруссию лишили ЧМ-2021 по хоккею
Капризов с триумфом дебютировал в НХЛ
Трансляция сезона НХЛ 2020/21 началась в Wink
Главный тренер хоккейной молодежки сохранит пост, несмотря на провал
смотреть все
Спорт #Хоккей
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
•
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
•
Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID
•
Лоукостеры предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке
Подробности
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
15.01.2021 11:25
Гимнастка раскритиковала бедных многодетных матерей
14.01.2021 14:38
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
13.01.2021 11:42
Российский спортсмен отправил World Athletics нецензурный стих
12.01.2021 15:52
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
•
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
•
Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID
•
Лоукостеры предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке
О самом главном
Подробности
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36
Советник Байдена потребовал освободить Навального
34
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
32
Навального арестовали на 30 суток
32
ФСИН пообещала задержать Навального
28