Капризов стал первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой недели, сообщается на официальном сайте лиги.

В первых двух матчах регулярного чемпионата россиянин, для которого это дебютный сезон в НХЛ, забросил шайбу, а также принял участие в трех голевых атаках своей команды, отметившись голевыми передачами.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина.

Хоккеист известен широкой публике тем, что на Олимпиаде-2018 он забросил победную шайбу в финале против немецкой команды.