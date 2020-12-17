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Молодой японец заменит Квята в «Формуле-1»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/yukitsunoda0511

Японский пилот Юки Цунода заменит российского гонщика Даниила Квята в команде «Формулы-1» «Альфа Таури» в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.

Квят выступал в «Формуле-1» с 2014 года. Сезон-2020 он завершил на 14-м месте.

Цунода в сезоне-2020 выступал в «Формуле-2», где занял 3-е место в зачете пилотов с 200 очками и тремя победами. Теперь он станет напарником Пьера Гасли.

«Как и для большинства гонщиков, моей целью всегда было участвовать в гонках "Формулы-1", поэтому я очень рад этой новости», — прокомментировал 20-летний японец.

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