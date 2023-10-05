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Установлен необычный рекорд Гиннеса на грузовике. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Итальянский каскадер Марко Давиде Джиони установил новый мировой рекорд по прохождению грузового автомобиля через небольшой проем на двух колесах, сообщается на официальном сайте книги рекордов Гиннеса.

Каскадер проехал сквозь проем шириной всего 380 сантиметров. По правилам книги рекордов, грузовой автомобиль должен был совершить чистый проход через зазор, не касаясь боковых ограждений. Проехать нужно было не менее 10 метров, после чего остановиться.

Для установления рекорда понадобилось три попытки — в двух первых автомобиль задевал боковые барьеры. Итальянец признался, что неправильно начинал маневр, из-за чего в итоге происходили столкновения.

Любое ускорение приводило к смещению центра тяжести кабины, которая начинала амплитудные колебания. В решающей попытке водитель сконцентрировался, сохраняя постоянное давление на педаль газа.

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