Российский каскадер заставил грузовик перепрыгнуть дом. ВИДЕО

Известный российский каскадер Евгений Чеботарев успешно выполнил зрелищный и опасный трюк, запустив десятитонный грузовик «КамАЗ» в полет над жилым домом.

Опубликованный в соцсетях ролик с прыжком тяжелой машины выглядит настолько неправдоподобно, что многие пользователи поначалу приняли видео за нейросетевую генерацию.

Для реализации трюка команда экстремала возвела перед зданием массивную земляную насыпь, послужившую трамплином. Чеботарев лично сел за руль многотонного зерновоза, разогнал его и направил на препятствие.

В самый последний момент каскадер на ходу выпрыгнул из кабины в салон ехавшего параллельно автомобиля. Через мгновение тяжелая машина взмыла высоко в воздух и перелетела крышу одноэтажного дома, не задев кровлю.

От мощного удара при приземлении грузовик буквально развалился на части и превратился в груду металлолома. Каскадер уточнил, что суммарные затраты на организацию и подготовку безумного трюка превысили 3,2 миллиона рублей.

Ранее Чеботарев уже пытался совершить аналогичный прыжок на автоцистерне, но тогда грузовик не смог набрать нужную скорость. В результате тяжелая машина вместо красивого полета протаранила и полностью разрушила строение.