«Формула-1» возобновит чемпионат после месячной паузы

Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» возобновится 2 мая в Майями после вынужденной месячной паузы, возникшей из-за отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне боевых действий в Персидском заливе.

Гран-при Майами ознаменуется знаковым событием — официальным дебютом новой американской команды Cadillac. Новички чемпионата представят публике свои болиды и станут первой за долгое время американской командой в «королевских гонках».

После трех этапов в командном зачете лидирует Mercedes, цвета которого защищает 19-летний вундеркинд Кими Антонелли. В активе «Серебряных стрел» 135 очков. Ferrari отстает на 45 баллов, а тройку замыкает McLaren, команда набрала 46 очков.

Эксперты отмечают, что зрителей фактически ждет перезапуск сезона — Ferrari и McLaren подготовили к гонкам в Майями полностью обновленные машины. Битва между тремя командами-лидерами станет главной интригой уик-энда.

Гран-при Майами пройдет по стандартному расписанию — 2 мая состоится квалификация, а 3 мая пройдет основная гонка в 57 кругов. Пилоты будут состязаться на трассе Miami International Autodrome с 19 поворотами и тремя длинными прямыми.

Трасса в Майями славится своей непредсказуемостью и специфическим профилем — за четыре предыдущих гран-при ни одному пилоту не удалось превратить лучшую поул-позицию в итоговую победу.

SIBNET.RU В MAX