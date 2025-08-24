НАВЕРХ

Мотоциклист сделал сальто между двумя движущимися грузовиками. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
300 0

Немецкий мотогонщик Люк Акерманн перепрыгнул с одного движущегося грузовика на другой, попутно сделав сальто и пролетев над поперечной рампой с дорожными знаками.

Два грузовика с полуприцепами ехали друг за другом со скоростью 20 километров в час. По платформе заднего автопоезда гонщик разогнался до 54 километров в час и взлетел по трамплину. В полете он сделал сальто назад, попутно перемахнув через дорожную рампу высотой девять метров.

Между грузовиками было 23 метра, а экстремал пролетел 40 метров. Весь прыжок занял меньше секунды, но потребовал точнейшего математического расчёта.

Акерманну 27 лет. Он самый молодой мотокаскадер в мире, выполнивший сальто назад.

Спорт #Автоспорт
