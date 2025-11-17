НАВЕРХ

Гонщик Даниил Квят впервые уступил беспилотному болиду

Даниил Квят
Фото: © @danydk1

Российский автогонщик Даниил Квят впервые уступил болиду, управляемому искусственным интеллектом, на гонках в Абу-Даби.

Демонстрационный заезд «Человек против ИИ» состоялся на автодроме «Яс Марина». Бывший гонщик «Формулы-1» и участник разработки Гоночной лиги беспилотных автомобилей Абу-Даби (A2RL) Квят соперничал с машиной, управляемой искусственным интеллектом.

В рамках заезда длиною 10 кругов задачей Квята, который стартовал позже автономного болида на 10 секунд, было обогнать соперника. На отдельных кругах россиянин ехал на 1,5-2 секунды быстрее, однако отведенной дистанции не хватило: на финише Квят уступил сопернику около одной секунды.

«Оглядываясь на начало развития A2RL пару лет назад, когда между гонщиком и машиной с ИИ были минуты разрыва, затем 10 секунд в нашей первой демонстрации в прошлом году, а теперь разрыв снова резко сократился до доли секунды — прогресс ошеломляющий», приводит слова Квята Motorsport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДрифт на лимузине по льду Байкала. ВИДЕО

Для Квята это уже третье противостояние с автомобилем под управлением ИИ в карьере. В апреле 2024 года в Абу-Даби он, управляя стандартной SF23, опередил беспилотный болид на 10 секунд. 

В ноябре того же года Квят вновь стал первым после того, как машина под управлением ИИ врезалась в ограждение и не смогла продолжить заезд. Гонщик — энтузиаст технологии и помогает доводить этот автономный гоночный болид до ума.

Квяту 31 год. Он — чемпион серии GP3 (2013). В 2014-2017 и 2019-2020 годах россиянин выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо» и «Ред Булл», в 2018 году выполнял роль пилота по развитию в «Феррари», в сезоне-2021 был резервным гонщиком «Альпин». Всего на счету Квята 110 гонок в «Королевских гонках» и три подиума. В 2022 году он стал первым россиянином, принявшим участие в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

Спорт #Автоспорт
