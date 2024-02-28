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Экс-мэр Иркутска подрифтовал по льду Байкала на лимузине. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов устроил дрифт по байкальскому льду на лимузине — видео он поделился в соцсетях.

На видео водитель несколько раз пускает белый лимузин в управляемый занос. Ролик заканчивается тем, что Кондрашов говорит, стоя у автомобиля: «Ну что, прокатимся?»

Экс-мэр привез лимузин на Ольхон в декабре 2023 года. Тогда он рассказывал, что это первый такой автомобиль на острове.

Кондрашов был мэром Иркутска в 2010–2015 годах, дважды избирался в Заксобрание — в 2009 и 2018 годах.

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Авто #Автоспорт #Местная власть #Иркутск #Видеоновости
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