Audi представила концепт болида R26 для гонок Формулы-1

Немецкая компания Audi презентовала концепт своего болида R26, на основе которого в январе 2026 года будет выпущена полноценная гоночная машина для участия в Формуле-1. Она выйдет на трассу весной 2026 года.

Силовую установку для болида F1 компания разрабатывала с весны 2022 года. Она состоит из двигателя внутреннего сгорания V6 рабочим объемом 1,6 литра с турбонаддувом, системы рекуперации энергии и электродвигателя-генератора, а также электронного блока управления. Суммарная мощность гибридного двигателя составит 1000 лошадиный сил.

Управление болидом доверят опытному гонщику Нико Хюлькенбергу из Германии и молодому дарованию Габриэлю Бортолето из Бразилия. Для руководства командой Audi в Формуле-1 привлекли бывшего главу команды Ferrari Маттиа Бинотто.

«Мы выходим в Формулу-1 не просто для того, чтобы там быть. Мы хотим побеждать. В то же время мы понимаем, что стать топ-командой Формулы-1 за одну ночь невозможно. Для этого нужны время, упорство и неустанная переоценка статуса-кво. К 2030 году мы хотим бороться за титул чемпиона мира», — цитирует пресс-служба Audi гендиректора компании Гернота Делльнера.