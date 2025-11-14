НАВЕРХ

Audi представила концепт болида R26 для гонок Формулы-1

Источник:
Sibnet.ru
концепт болида Audi R26
Фото: © audi-mediacenter.com

Немецкая компания Audi презентовала концепт своего болида R26, на основе которого в январе 2026 года будет выпущена полноценная гоночная машина для участия в Формуле-1. Она выйдет на трассу весной 2026 года.

Силовую установку для болида F1 компания разрабатывала с весны 2022 года. Она состоит из двигателя внутреннего сгорания V6 рабочим объемом 1,6 литра с турбонаддувом, системы рекуперации энергии и электродвигателя-генератора, а также электронного блока управления. Суммарная мощность гибридного двигателя составит 1000 лошадиный сил.

Управление болидом доверят опытному гонщику Нико Хюлькенбергу из Германии и молодому дарованию Габриэлю Бортолето из Бразилия. Для руководства командой Audi в Формуле-1 привлекли бывшего главу команды Ferrari Маттиа Бинотто.

«Мы выходим в Формулу-1 не просто для того, чтобы там быть. Мы хотим побеждать. В то же время мы понимаем, что стать топ-командой Формулы-1 за одну ночь невозможно. Для этого нужны время, упорство и неустанная переоценка статуса-кво. К 2030 году мы хотим бороться за титул чемпиона мира», — цитирует пресс-служба Audi гендиректора компании Гернота Делльнера.

Публичный тест-драйв болида R26 пройдет в Бахрейне в феврале 2026 года. А в начале марта состоится дебют немецкого бренда в Формуле-1 на трассе в Мельбурне.

«Формулу-1» пополнит новая заводская команда
Спорт #Автоспорт
