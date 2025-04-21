Шина слетела с гоночной машины и сама вернулась на место. ВИДЕО

Шина слетела с гоночной машины, но почти сразу же вернулась на место — видео с необычным моментом разошлось по Сети.

Эпизод произошел на чемпионате по дрифту в Санкт-Петербурге с Nissan Артема Перепелицы.

«Разувается автомобиль Артема — и улетает колесо. И обратно возвращается! Да! Вы видели, что было сейчас, друзья? Колесо обулось обратно на диск», — закричал комментатор.

«Этап, конечно, фантастический вышел. Случай с шиной уникален», — написал Перепелица в соцсетях.

В итоге гонщик занял третье место в личном зачете.