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«Формулу-1» пополнит новая заводская команда

Источник:
Sibnet.ru
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«Формула-1» достигла соглашения с новой командой, которая появится в самых престижных автомобильных гонках с 2026 года. Речь идет о «Кадиллак», говорится в официальном заявлении гоночной серии.

Новая команда станет 11-й в гонках и будет являться подразделением американской корпорации General Motors, владеющей брендом «Кадиллак». В качестве базы новая команда будет использовать инфраструктуру «Андретти Глобал» в Сильверстоуне.

«Участие General Motors и "Кадиллак" является важным и позитивным свидетельством развития нашего спорта. Мы с нетерпением ждем прогресса и развития этого проекта», — сказал руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Стартовые два года «Кадиллак» будет использовать клиентские моторы Ferrari, а собственный двигатель команда получит к 2028 году, после чего обретет официальный статус заводской команды.

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Спорт #Автоспорт
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