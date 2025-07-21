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Гонщик назвал влияющие на износ автомобиля привычки водителей

Источник:
RT
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Автомобили стоят на дороге
Фото: © Sibnet.ru

Привычка держать ногу на сцеплении в пробке, резкие рывки в момент трогания и другие причины быстрого износа автомобиля назвал гонщик программы G-Drive SMP Racing Александр Смоляр.

«Привычка держать ногу на сцеплении в пробке, даже без нажатия, приводит к его неполному размыканию. Диск сцепления начинает перегреваться, изнашивается быстрее, а коробка получает лишнюю нагрузку», — рассказал Смоляр RT. 

Многие водители расценивают езду на низких оборотах при активном разгоне как экономную, но в реальности она усиливает вибрации, повышает нагрузку на подушки двигателя и приводит к слишком резким вспышкам топлива в двигателе.

Резкий старт с места, особенно на светофорах, хоть и добавляет динамики, но вредит трансмиссии, опорам, подвеске и шинам. Это приводит к раннему износу приводов и сцепления. 

Привычка тормозить «в последнюю секунду» опасна из-за того, что приводит к перегреву тормозных дисков, колодки крошатся, а система АБС быстрее изнашивается — из-за частой блокировки колёс. Это увеличивает тормозной путь, а заодно и стоимость ремонта.

Еще одна вредная привычка водителей — это долгое стояние с заведенным мотором в жару. Оно провоцирует перегрев, так как вентилятор охлаждения работает без перерыва и быстрее изнашивается.

Манера проезжать лежачих полицейских и ямы, не снижая скорости, ведет к разрушению амортизаторов, пружин и опор подвески. Особенно опасно, если дорога в колее и подвеска работает на грани своих возможностей. 

Привычка заправляться «до щелчка» с последующим доливом тоже вредна, поскольку приводит к попаданию бензина в адсорбер. Это чревато сбоями системы улавливания паров, возникают ошибки, которые требуют разбор и ремонт топливной системы.

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