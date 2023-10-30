Представлена Lada Niva со 150‑сильным мотором

Гоночная команда АвтоВАЗа Lada Sport Rosneft представила обновленный внедорожник Niva для ралли-рейдов, он получил 150-сильный мотор.

Гоночная Niva Sport T2 получила 16-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 150 лошадиных сил. Прежде спортивный внедорожник оснащали форсированным 1,6-литровым мотором. Для повышения удельной мощности инженеры снизили вес автомобиля.

Lada Niva Sport T2 Фото: © Lada Sport Rosneft

Специалисты изменили расположение различных агрегатов, улучшили геометрическую проходимость машины, установили улучшенную систему впуска, новые амортизаторы (отечественные Spectrum вместо зарубежных Ohlins) и вентилируемые тормозные диски большего диаметра.

Визуально новинка практически не отличается от предыдущего варианта, но новый обвес позволил улучшить геометрическую проходимость.

Новинка выйдет на старт этапов чемпионата России по ралли-рейдам в Волгоградской и Астраханской области, а также примет участие в ралли «Шелковый путь» в 2024 году.