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Загитова предпочла ТВ-шоу контрольным прокатам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — приводит сайт ФФККР заявление спортсменки.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре прошлого года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. Фигуристка стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. По словам продюсера шоу Ильи Авербуха, работа на ТВ не помешает Загитовой соревноваться, так как занимает всего четыре дня в месяц.

Контрольные прокаты — это открытая тренировка лучших российских фигуристов. Здесь не ставят оценок, но комиссия может рекомендовать спортсменам и тренерам изменения в программах. Через неделю после них стартует Кубок России, участие в котором станет допуском на чемпионат страны, где и формируется состав национальной сборной.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Nik3316

ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...