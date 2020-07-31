Кузен Нурмагомедова дебютирует в UFC осенью

Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов дебютирует в организации осенью, сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Планируем, что Умар выступит в сентябре или октябре», — цитирует Магомедова ТАСС.

Умар Нурмагомедов должен был провести дебютный бой в UFC в июле на «Бойцовском острове». Однако позднее поединок был отменен в связи со смертью тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

24-летний Нурмагомедов подписал контракт с UFC в январе, однако из-за пандемии коронавируса пока не провел ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.