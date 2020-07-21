Реакция Майка Тайсона на тренировке поразила фанатов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон опубликовал видео своей тренировки. Реакция 54-летнего спортсмена поразила поклонников легендарного боксера.

Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. Недавно он возобновил тренировки и заявил, что намерен провести несколько благотворительных боев. По неподтвержденной информации, одним из возможных соперников Тайсона может стать Эвандер Холифилд.

Известный промоутер Владимир Хрюнов заявил, что предложил американскому боксеру провести показательные поединки с российскими бойцами ММА Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

Поклонники боксера после просмотра видео отметили невероятную для такого возраста реакцию. Некоторые посчитали, что Тайсон остается серьезным соперником даже для молодых боксеров. На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед, 44 из них — нокаутом, также он потерпел шесть поражений.