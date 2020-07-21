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Реакция Майка Тайсона на тренировке поразила фанатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Eduardo Merille / CC BY-SA 2.0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон опубликовал видео своей тренировки. Реакция 54-летнего спортсмена поразила поклонников легендарного боксера.

Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. Недавно он возобновил тренировки и заявил, что намерен провести несколько благотворительных боев. По неподтвержденной информации, одним из возможных соперников Тайсона может стать Эвандер Холифилд.

Известный промоутер Владимир Хрюнов заявил, что предложил американскому боксеру провести показательные поединки с российскими бойцами ММА Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

Поклонники боксера после просмотра видео отметили невероятную для такого возраста реакцию. Некоторые посчитали, что Тайсон остается серьезным соперником даже для молодых боксеров. На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед, 44 из них — нокаутом, также он потерпел шесть поражений.

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Топ комментариев

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

Удавиков

ЦитатаПолитическая и экономическая элита РоссииС чего бы это спекулянты стали элитой, парадокс.