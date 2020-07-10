Пораженный молнией футболист пошел на поправку

Вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский, в которого на тренировке попала молния, сообщил, что скоро вернется к занятиям и поблагодарил всех за поддержку.

Молния ударила в 16-летнего голкипера на прошлой неделе на тренировке, хотя не было ни грозы, ни дождя. Футболиста госпитализировали, а больнице его ввели в искусственную кому.

«На данный момент все хорошо. Я благодарю вас за поддержку, каждому очень благодарен. Скоро вернусь, обнимаю», — написал Заборовский в Instagram.