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Пораженный молнией футболист пошел на поправку

Источник:
Sibnet.ru
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Вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский, в которого на тренировке попала молния, сообщил, что скоро вернется к занятиям и поблагодарил всех за поддержку.

Молния ударила в 16-летнего голкипера на прошлой неделе на тренировке, хотя не было ни грозы, ни дождя. Футболиста госпитализировали, а больнице его ввели в искусственную кому.

«На данный момент все хорошо. Я благодарю вас за поддержку, каждому очень благодарен. Скоро вернусь, обнимаю», — написал Заборовский в Instagram.

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